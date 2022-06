di Financial Trend Analysis

Eni sotto doppio supporto. Eni cede il 4,6% circa a 13,39 euro. I prezzi hanno toccato un minimo intraday a 13,296. In area 13,50 si colloca la trend line rialzista che unisce i minimi di luglio 2021 e di marzo 2022, poco più sotto, a 13,44, transita la media mobile esponenziale a 100 giorni. Una violazione in chiusura di seduta di questo doppio supporto sarebbe una brutta notizia per il titolo che potrebbe anticipare movimenti verso i 12 euro. Supporto intermedio a 12,50. Solo sopra area 13,70 il rischio di cali estesi verrebbe ridimensionato.

(AM - www.ftaonline.com)