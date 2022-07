Equinor ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per acquisire East Point Energy, azienda della Virginia specializzata nello stoccaggio di energia. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'operazione. "L'acquisizione consentirà a Equinor di sbloccare ulteriormente il potenziale che vediamo nello spazio delle energie rinnovabili in Usa, catturando valore dalla volatilità dei mercati energetici e fornendo servizi affidabili alla rete", ha dichiarato Olav Kolbeinstveit, senior vice president del colosso norvegese (l'ex Statoil). Equinor scambia in rialzo di oltre l'1% a Oslo.

(RR - www.ftaonline.com)