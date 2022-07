Equita e Adacta insieme per sviluppare le attività di corporate finance nel Triveneto.

Siglato un accordo di partnership tra la principale investment bank indipendente italiana e la società di consulenza partner di imprenditori e manager del nord-est.

Milano, 11 luglio 2022 - Equita, la principale investment bank indipendente italiana quotata al segmento STAR di Euronext Milan, e Adacta, primaria realtà di consulenza nelle aree Tax, Legal e Advisory, annunciano di aver siglato un accordo per sviluppare attività di corporate finance, capital markets e finanza straordinaria nella macroregione del Triveneto con l'obiettivo di supportare il tessuto imprenditoriale delle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, elevando così le potenzialità delle diverse realtà del territorio.

La partnership Equita-Adacta vuole cogliere l'opportunità che offre l'area del Triveneto, ricca di realtà imprenditoriali eccellenti, con modelli di business solidi, competenze ed idee innovative, combinando l'accesso privilegiato ai mercati dei capitali e il track-record di finanza straordinaria di Equita con la presenza territoriale e le capacità consulenziali di Adacta.

I team di advisory del Gruppo Equita, con le loro competenze di investment banking e di corporate finance e la loro capacità di affiancare con successo famiglie ed imprenditori, saranno coordinati da Carlo Andrea Volpe – Co-responsabile Investment Banking Equita – e Filippo Guicciardi – Co-CEO Equita K Finance – all'interno della collaborazione e vedranno le loro attività rafforzarsi nell'area del nord-est grazie alla partnership con Adacta.

Adacta – che supporta le imprese con una struttura di 130 persone e due business unit: Adacta Tax & Legal (servizi professionali di fiscalità e diritto d'impresa) e Adacta Advisory (consulenza strategica, corporate finance, performance improvement, pianificazione e controllo) – è attiva principalmente nell'area del Triveneto e si posiziona come il miglior partner per imprenditori, manager e società che hanno ambiziosi obiettivi di crescita e che vogliono consolidare la loro leadership.

La partnership, inoltre, vedrà Equita e Adacta organizzare eventi congiunti sul territorio, con l'obiettivo di promuovere la partnership e offrire agli imprenditori del Triveneto un punto di vista privilegiato sulle opportunità di accesso ai mercati dei capitali e più in generale sulle attività di M&A e corporate finance.

Carlo Andrea Volpe, Co-Responsabile Investment Banking di Equita, e Filippo Guicciardi, Co-CEO di Equita K Finance, hanno commentato: "La partnership con Adacta è in linea con la strategia di crescita delle attività di Investment Banking di Equita che prevede una maggiore presenza e capillarizzazione sul territorio e che vuole rispondere alle esigenze di crescita del tessuto imprenditoriale di una regione così rilevante come il Triveneto. Rafforzando la nostra presenza in un'area ricca di realtà dinamiche ed innovative possiamo offrire alle aziende territorio la possibilità di crescere in oltre 25 paesi in tutto il mondo grazie alla collaborazione di Equita con Clairfield International".

Tommaso Vio, Presidente, e Paolo Masotti, Partner e CEO di Adacta Advisory, hanno dichiarato: "Le imprese del nord-est hanno raggiunto eccellenze e maturato livelli di ambizione che le proiettano come leader nello scacchiere internazionale. Adacta, tramite la partnership con Equita, ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione per le direzioni aziendali nel perseguire le strategie di crescita e di valorizzazione". Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: "L'accordo con un partner come Adacta profondamente radicato nel territorio del nord-est rafforzerà le attività di investment banking di Equita. Ci aspettiamo che la combinazione Equita-Adacta diventi rapidamente il punto di riferimento per gli imprenditori e per le direzioni aziendali del nord-est nelle attività di corporate finance".

