Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa e società benefit operante nel settore nutraceutico, comunica che in data 29 giugno 2022 sono state avviate le negoziazioni delle azioni ordinarie (ISIN: IT0005497885) e dei warrant (ISIN: IT0005497836) sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La Società ha chiuso la seduta in rialzo, registrando un prezzo pari a 1,8 euro, +20% rispetto al prezzo di collocamento di 1,5 euro, raggiungendo una capitalizzazione di circa 16,2 milioni di euro.

Nella giornata del 29 giugno 2022 sono state scambiate sul mercato n. 325.000 azioni pari a un controvalore di 0,5 milioni di euro circa. I Warrant della società sono stati scambiati a 0,0313 euro (+56,5% rispetto al prezzo di pre-apertura). Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Erfo è pari ad Euro 1.750.000 ed è composto da n. 9.000.000 azioni. Il flottante della Società è pari al 22,22% del capitale sociale.

Alessandro Cutè, Amministratore Delegato di Erfo: "La quotazione su Euronext Growth Milan rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio. Con la quotazione si aprono nuovi orizzonti per Erfo, sia sul mercato nazionale, sia all'estero. Da oggi inizia per tutti un nuovo percorso: con il supporto di un team eccezionale e certi della fiducia che ripongono in noi i nostri clienti, siamo sicuri di poter cogliere questa grande opportunità che ci permetterà di generare un grande valore condiviso per tutti gli stakeholder".

(GD - www.ftaonline.com)