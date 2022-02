ERG si è aggiudicata 14 MW di capacità (Capacità Disponibile in Probabilità) relativa a sistemi di accumulo di energia nell'asta del Capacity Market indetta da Terna per il mercato italiano, svoltasi lo scorso 21 febbraio. Si tratta di due impianti con sistemi di accumulo elettrochimico per complessivi 22MW di capacità installata nell'Area Centro-Sud e Sicilia rispettivamente da 10 MW (6 MW in CDP) e 12 MW (8 MW in CDP). I due progetti sono attualmente in fase di autorizzazione e la realizzazione è prevista in prossimità di due parchi eolici ERG in esercizio a Ginestra degli Schiavoni in Campania e a Vicari in Sicilia. Il prezzo di aggiudicazione dell'asta è pari a 33,467 k€/MWCDP/anno, per una durata di 15 anni a partire dal 2024. I sistemi di accumulo forniscono servizi di dispacciamento svolgendo un compito fondamentale nel bilanciamento della rete a sostegno della maggiore penetrazione delle rinnovabili. Paolo Merli, Amministratore Delegato di ERG ha commentato: "ERG entra nel mercato dello storage compiendo un primo passo concreto nel segno dell'innovazione a pochi mesi dall'annuncio del progetto "Seeding in Innovation" nell'ambito del piano industriale 2021-2025, che rappresenta l'impegno di ERG nello scouting di nuove opportunità di business. I sistemi di stoccaggio dell'energia sono infatti cruciali per sostenere e accompagnare lo sviluppo delle fonti rinnovabili verso gli obiettivi di decarbonizzazione a livello nazionale e comunitario."

