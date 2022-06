ERG +0,9% sopra la parità dopo l'acquisizione di 18 impianti fotovoltaici per circa 34 MW dal fondo ABN AMRO Sustainable Impact Fund PE B.

di Financial Trend Analysis

