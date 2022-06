ERG annuncia la messa in esercizio del parco eolico di Les Bouchats in Francia, situato nella regione Grand-Est per un totale di 19,8 MW.

Il parco, composto da 9 turbine Vestas V 110 da 2,2 MW, è stato sviluppato e costruito internamente ed avrà una produzione complessiva a regime di circa 52 GWh annui, consentendo di evitare l'emissione di circa 25 mila tonnellate di CO2 ogni anno. L'impianto beneficerà di una tariffa regolata per una durata di 20 anni a partire dalla sua entrata in esercizio.

ERG ha siglato un accordo di partnership con Volterres, gruppo fornitore di energia green, per offrire a circa 200 famiglie residenti nelle zone adiacenti la possibilità di avere accesso ad una fornitura di energia elettrica pulita e prodotta dall'impianto a prezzi competitivi.

Paolo Merli, Amministratore Delegato di ERG, ha commentato: "Con l'avvio del parco di Les Bouchats, superiamo i 600 MW installati complessivi di eolico e solare in Francia in coerenza con il nostro percorso di crescita ed internazionalizzazione. L'accordo per la fornitura di energia elettrica a livello locale conferma il nostro impegno verso le comunità per uno sviluppo sostenibile."

(RV - www.ftaonline.com)