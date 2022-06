di Financial Trend Analysis

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

Erg rende noto che, in data 16 giugno 2022,

(i) San Quirico S.p.A., con sede legale in Via Martin Piaggio n. 17/4, Genova, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 04469810966, capitale sociale pari a Euro 175.011.600 ("San Quirico"), che, alla data odierna, detiene n. 83.619.940 azioni, pari al 55,628% del capitale di ERG S.p.A. ("ERG" o la "Società"), società le cui azioni sono quotate presso Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(ii) Polcevera S.r.l., con sede legale in via Martin Piaggio n. 17/4, Genova, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 97197490150, capitale sociale pari a Euro 10.741.500 ("Polcevera"), che, alla data odierna, detiene n. 10.380.060 azioni ERG, pari al 6,905% del capitale sociale della medesima (la "Partecipazione Polcevera"); e

(iii) Net Zero Infraco S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede legale in 1 Rue de Bitbourg n. 9, 1273 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, iscritta presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B261762, capitale sociale pari a Euro 22.000 ("HoldCo"), veicolo controllato dal fondo di investimento IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp,

hanno sottoscritto un accordo di investimento vincolante (l'"Accordo di Investimento") volto a disciplinare, in particolare, i termini e le condizioni di un'operazione (l'"Operazione") finalizzata alla costituzione di una partnership di lungo periodo tra San Quirico e il fondo di investimento IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp, gestito da IFM Investors Pty Ltd.

In particolare, in sostanziale contestualità e unitarietà, l'Operazione contempla:

(i) la cessione a HoldCo, da parte di Polcevera, della Partecipazione Polcevera e, da parte di San Quirico, di una prima partecipazione in ERG pari al 10,852% (la "Prima Partecipazione SQ");

(ii) il conferimento in una società per azioni che verrà all'uopo costituita ("MidCo") della Partecipazione Polcevera e della Prima Partecipazione SQ, da parte di HoldCo, e di una ulteriore partecipazione pari al 40,648% del capitale sociale di ERG da parte di San Quirico;

(iii) la cessione a HoldCo, da parte di San Quirico, della residua partecipazione nel capitale sociale di ERG, pari al 4,128% (la "Seconda Partecipazione SQ"); e

(iv) il conferimento della Seconda Partecipazione SQ in MidCo da parte di HoldCo.

Ai sensi dell'Accordo di Investimento, HoldCo potrà designare, al fine di acquisire tutti i diritti e assumere tutti gli obblighi di cui all'Accordo di Investimento in capo alla medesima, una società il cui capitale sia interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da HoldCo, ai sensi dell'articolo 1404 del Codice Civile (il "Veicolo Designato").

L'Operazione contempla, altresì, la sottoscrizione – al closing dell'Operazione e con efficacia a far data da questa – di un patto parasociale (il "Patto Parasociale") tra San Quirico, una società neo-costituita da IFM Net Zero Infrastructure Fund SCSp o da una società da questo controllata (che sarà la società controllante dell'eventuale Veicolo Designato e sarà a sua volta controllata da HoldCo) e HoldCo (ovvero il Veicolo Designato, a seconda dei casi).

L'Accordo di Investimento contiene, tra l'altro, alcune previsioni di natura parasociale, funzionali all'esecuzione dell'Operazione e riconducibili alle tipologie di cui all'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) e c) del TUF, aventi a oggetto tutte le n. 94.000.000 azioni di ERG che MidCo deterrà al closing dell'Operazione, che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento, sono detenute da San Quirico e Polcevera e rappresentano, complessivamente, il 62,533% del capitale sociale di ERG e attribuiscono pari diritti di voto (le "Pattuizioni Parasociali").

Il Patto Parasociale contiene previsioni di natura parasociale riguardanti, inter alia, (i) la governance di MidCo ed ERG, (ii) determinate limitazioni alla trasferibilità delle relative azioni, a carico di San Quirico ed HoldCo e (iii) possibili investimenti successivi da parte di HoldCo a sostegno delle attività e dei piani strategici di ERG, riconducibili alle tipologie di cui all'art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e c), del TUF, aventi a oggetto tutte le n. 94.000.000 azioni di ERG che MidCo deterrà al closing dell'Operazione, che, alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento, sono detenute da San Quirico e Polcevera e rappresentano, complessivamente, il 62,533% del capitale sociale di ERG e attribuiscono pari diritti di voto.

Per una descrizione dettagliata dei termini e della durata delle Pattuizioni Parasociali e del Patto Parasociale, si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito internet www.erg.eu/it/corporate-governance/patto-parasociale.

Genova, 21 giugno 2022

(GD - www.ftaonline.com)