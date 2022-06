*San Quirico *("SQ") e *IFM Investors *(in qualità di gestore dell'IFM Net Zero Infrastructure Fund) stringeranno una partnership di lungo termine su ERG. Il family office della famiglia Garrone-Mondini e IFM NZIF hanno firmato un accordo che vedrà IFM NZIF acquisire una quota iniziale del 35% in una nuova holding (da costituire) che deterrà, a sua volta, circa il 62,5% di ERG. L'investimento di IFM NZIF e delle sue affiliate supera il miliardo di euro e prevede un'opzione per ulteriori 500 milioni di euro di capitale a sostegno della crescita di ERG secondo gli obiettivi strategici annunciati dalla Società a marzo 2022.

SQ manterrà il controllo ERG al compimento di tale operazione e quindi l'operazione non comporterà un'offerta pubblica né il delisting della Società. La partnership mira a consolidare la posizione di leadership di ERG come attore chiave nella transizione energetica in Europa e consentirà alla Società di sbloccare un ulteriore potenziale di crescita sulla base degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione fissati da governi e istituzioni a livello globale.

(GD - www.ftaonline.com)