Esautomotion S.p.A. ("Esautomotion" o la "Società?"), holding operativa del Gruppo Esautomotion (il "Gruppo") attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, comunica alcuni dati gestionali sui primi sei mesi del 2022, non sottoposti a revisione contabile.

• RICAVI: Euro 16.713 mila vs. Euro 13.941 mila al 30 giugno 2021 (+19,9%)

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA per Euro -8.427 mila (cassa positiva) vs. Euro -10.546 mila al 31 dicembre 2021.

Franco Fontana, Presidente di Esautomotion:

"Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nonostante le difficoltà di approvvigionamento, di logistica e geopolitiche. Manteniamo un buon portafoglio ordini. Guardiamo al resto dell'anno valutando i possibili effetti del conflitto Russo-Ucraino che giudichiamo: - limitati, per quanto riguarda le aree coinvolte, poiché non significative come mercato, - non quantificabili per quanto riguarda i possibili effetti recessivi sul resto del mondo, per quanto la lunghezza dei cicli di produzione dei nostri clienti tenda a stemperare brusche ed emotive frenate. Per quanto riguarda il tema Covid-19: a decorrere da metà marzo, le misure volte al contenimento del virus adottate in Cina hanno provocato l'arresto totale delle attività della controllata Esautomotion Trading (Shanghai) Co., che è durato più di un mese. Ad oggi, le attività sono riprese, globalmente i ricavi dalla Cina sono comunque in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo del 2021 ed abbiamo una lunga lista di ordini da evadere. Le difficoltà di reperimento di semiconduttori e altri componenti, unite alle difficoltà logistiche del mercato in generale, hanno influito negativamente sul capitale circolante: abbiamo dovuto incrementare i magazzini e ricercare fornitori alternativi, a fronte di pagamenti più corti. Giudichiamo tali condizioni comunque temporanee".

(RV - www.ftaonline.com)