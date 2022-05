ESI S.p.A., società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, quotata all'Euronext Growth Milan, comunica di essersi aggiudicata due lotti di un tender nazionale per la progettazione e la realizzazione di due impianti fotovoltaici della potenza totale di 4.801 kwp per un valore complessivo della commessa pari Euro 2,3 milioni, interamente di competenza dell'esercizio 2022. Grazie alla nuova commessa, il portafoglio ordini aggiornato ammonta a circa Euro 46 milioni. L'aggiudicazione della gara, commissionata da una delle primarie utility europee, prevede la realizzazione in modalità EPC (progettazione e costruzione chiavi in mano) di due impianti fotovoltaici posizionati presso le strutture aziendali di Brembo S.p.A (Euro 1,5 milioni potenza di 3.091 Kwp) e Keter Italia S.p.A (Euro 0,8 milioni e potenza 1.710 Kwp). Stefano Plocco, fondatore e CEO di ESI, commenta: "Il mercato delle energie rinnovabili è oggi in grandissimo fermento in Italia, sia per le politiche messe in campo dalla Commissione Europea e dal Governo Italiano indirizzate ad un ambiente sempre più sostenibile, sia per le vicende geopolitiche legate al conflitto russoucraino, che stanno imponendo una veloce revisione nazionale dell'autonomia energetica ed un graduale abbandono dell'energia da fonti fossili. ESI sta cogliendo al meglio questo trend positivo, posizionandosi sul mercato delle energie rinnovabili come una società affidabile, tecnologicamente avanzata e selezionata dai principali player del settore a livello nazionale ed internazionale."

(RV - www.ftaonline.com)