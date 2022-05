ESI S.p.A., società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero - quotata su Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato alcuni dati di carattere gestionale relativi al primo trimestre 2022, non sottoposti ad attività di revisione contabile.

In sintesi, i dati del primo trimestre 2022

Il periodo si chiude con un Valore della produzione di Euro 4,1 milioni, un risultato decisamente incoraggiante determinato da diversi fattori che hanno positivamente impattato sul trimestre quali: (i) l'avvio delle commesse dell'esercizio 2021, che si è riflesso sul 1° trimestre del 2022; (ii) l'inizio dei nuovi lavori derivanti dal portafoglio ordini in essere, relativo a commesse la cui realizzazione è prevista negli esercizi 2022-2023. Il portafoglio ordini al 31 marzo 2022, al netto del valore della produzione anzidetto, ammonta a circa Euro 44 milioni. La Società riporta un EBITDA pari a Euro 0,41 milioni (10,1% rispetto al Valore della Produzione) con un EBIT di Euro 0,34 milioni (8,4% sul Valore della Produzione). Il Risultato ante imposte è di Euro 0,27 milioni (6,6% sul Valore della Produzione) mentre l'Utile netto ammonta a Euro 0,21 milioni (5,1% sul Valore della Produzione).

Riccardo di Pietrogiacomo, fondatore e CEO di ESI commenta:

"Un risultato che riteniamo molto positivo, supportato da un portafoglio ordini per gli anni 2022-2023 particolarmente rassicurante, pari a circa 44 milioni di euro al 31 marzo 2022. In questi primi tre mesi dell'anno abbiamo già fatto molto per assicurarci un 2022 di successo; negoziando un finanziamento di 5,7 milioni di Euro per la realizzazione di due impianti fotovoltaici che fanno parte di un più ampio accordo quadro che prevede la realizzazione di un totale di 6 installazioni, e sottoscrivendo un contratto per l'avvio del 3° di tali impianti. L'esercizio 2022 è iniziato anche con un importante riconoscimento "sociale". ESI si è infatti aggiudicata il "Premio Impresa Ambiente" nella categoria "Migliore cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile", un premio che rappresenta il riconoscimento nazionale per le imprese private e pubbliche che hanno saputo dare un contributo innovativo, in termini di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, nel corso dello svolgimento della propria attività produttiva. Un traguardo, anche questo, che ci colma di soddisfazione e ci fa guardare con fiducia al futuro".

