In verde Esprinet +0,4% dopo aver ricevuto da Cellularline, +2,2% a 4,13 euro, "il proprio assenso allo svolgimento di un'attività di limited due diligence di natura confermatoria" riguardo alla manifestazione di interesse non vincolante di Esprinet volta a promuovere un'OPA totalitaria su Cellularline ad un prezzo per azione pari a 4,41 euro.