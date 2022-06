Con riferimento alla manifestazione di interesse non vincolante volta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Cellularline S.p.A. ("Cellularline"), finalizzata al delisting (la "Potenziale Offerta"), facendo seguito a quanto già comunicato in data 7 e 23 maggio 2022, Esprinet S.p.A. ("Esprinet"), gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, comunica che le attività di limited due diligence di natura confermatoria su determinate informazioni relative al gruppo Cellularline, condotte da Esprinet con l'assistenza dei propri consulenti, sono allo stato ancora in corso. Si ricorda che l'esito soddisfacente di tale attività di due diligence deve considerarsi quale condizione al lancio della Potenziale Offerta da parte di Esprinet, unitamente alla previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Esprinet.

(RV - www.ftaonline.com)