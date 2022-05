Esprinet S.p.A. ("Esprinet" o la "Società"), gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, rende noto di aver ricevuto riscontro alla manifestazione di interesse non vincolante volta a promuovere, direttamente o indirettamente tramite una società di diritto italiano da essa interamente posseduta, un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Cellularline S.p.A. ("Cellularline") ad un prezzo per azione pari a Euro 4,41 per ciascuna azione, comprensivo del dividendo in natura ed in contanti deliberato dall'Assemblea del 27 aprile 2022, complessivamente pari a Euro 0,16 per azione (la "Potenziale Offerta"), finalizzata al delisting. Con comunicazione trasmessa in data 20 maggio 2022, Cellularline ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento di un'attività di limited due diligence di natura confermatoria su determinate informazioni relative al gruppo Cellularline, con modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni messe a disposizione. Si ricorda che l'esito soddisfacente di tale attività di due diligence deve considerarsi quale condizione al lancio della Potenziale Offerta da parte di Esprinet, unitamente alla previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Esprinet.

