Estrima S.p.A., società produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, comunica che il numero di Birò ordinati complessivamente nel primo semestre del 2022 è cresciuto del 72% rispetto allo stesso periodo del 2021, passando da 189 a 325 unità. Entrando nel dettaglio, in Italia, Francia e Olanda, Paesi dove Estrima ha focalizzato maggiormente le risorse avviando gli store monomarca Birò, la percentuale di crescita nel primo semestre del 2022 ha superato il 107%, passando da 145 a 301 unità. Il Presidente di Estrima SpA, Matteo Maestri ha così commentato: "Il nostro piano di sviluppo procede secondo quanto previsto in fase di IPO. Stiamo lavorando per avviare a breve altri Birò Store nei mercati che riteniamo strategici, con lo scopo di sostenere e accelerare questo trend di crescita di ordini. Continueremo a migliorare la vita alle persone e l'aria nelle nostre città.".

