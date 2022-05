Il Consiglio di Amministrazione di Estrima, società produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d'esercizio della Società nonché il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021, redatti secondo i principi contabili italiani.

*DATI ECONOMICI FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 *

**? Valore della Produzione: € 9,7 milioni

? EBITDA: € -1,2 milioni

? EBIT: € -1,9 milioni

? Perdita di esercizio: € 1,4 milioni

? Patrimonio Netto: € 22,4 milioni

? Posizione Finanziaria Netta di Gruppo: positiva per € 6,8 milioni

*DATI CONSOLIDATI PRO-FORMA FULL YEAR AL 31 DICEMBRE 2021

*? Valore della Produzione: € 29 milioni (15,9 milioni nel 2020) +82%

? EBITDA: negativo per € 2,0 milioni (negativo per 0,8 milioni nel 2020)

? Perdita di esercizio: € 2,5 milioni (1,4 milioni nel 2020)

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è il primo redatto dal Gruppo e pertanto non è comparabile con l'esercizio 2020. Per questo motivo si raffrontano i dati gestionali del consolidato pro-forma di gruppo del 2021 con quelli del 2020.

Il Valore della Produzione si attesta a € 29,0 milioni, contro € 15,9 del 2020, con una crescita pari all'82% , grazie allo sviluppo di tutte le aziende del gruppo: da 4,5 a 5,6 milioni per Estrima, da 13,7 a 25,0 milioni per Brieda, da 0,4 a 1,3 milioni per Sharbie.

L'EBITDA è negativo per € 2,0 milioni, a causa dei costi sostenuti per adeguare le strutture aziendali al piano di crescita del gruppo.

L'EBIT è negativo per € 3,3 milioni, a seguito dell'incremento degli ammortamenti legato ai crescenti investimenti per lo sviluppo di veicoli e servizi.

La Perdita di esercizio è pari a €2,5 milioni

Il Patrimonio Netto ammonta a €22,8 milioni

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per €6,8 milioni.

Da notare che i risultati del 2021 non tengono conto dell'indennizzo di €900 mila versato alla società dai precedenti soci della Brieda&C S.r.l., in quanto ricevuto nel 2022, sebbene relativo a garanzie prestate dagli stessi soci per eventi del 2021. I primi mesi del 2022 evidenziano un miglioramento della marginalità.

*DATI ECONOMICO FINANZIARI 2021 DELLA SOCIETÀ ESTRIMA *

**? Valore della Produzione: €5,6 milioni (4,5 milioni nel 2020, +24,4%)

? EBITDA: negativo per €0,8 milioni, (positivo per €0,2 milioni)

? EBIT: negativo per €1,4 milioni (positivo per €0,02 milioni)

? Perdita d'esercizio: €0,9 milioni (Utile di €0,009 milioni)

? Patrimonio Netto: €22,8 milioni (€7,4 milioni)

? Posizione Finanziaria Netta: positiva per €12,8 milioni (per €2,4 milioni)

Il Presidente di Estrima SpA, *Matteo Maestri *ha così commentato: "Il 2021 è stato per noi un anno molto importante perché abbiamo investito nel nostro futuro. Abbiamo rilevato due aziende, abbiamo arricchito management e board, ci siamo quotati sul mercato EGM, abbiamo avviato l'apertura delle prime filiali.

Gli investimenti fatti ci consentiranno di allargare la nostra presenza nel territorio Europeo, con una presenza locale e un rapporto diretto con ogni cliente finale, offrendo non più soltanto un prodotto rivoluzionario, ma una serie di servizi tagliati su misura per la mobilità urbana. Nel 2022 e nei prossimi anni questo percorso proseguirà ed accelererà, come dimostrato già in questi primi mesi."

*PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ANNO 2021 *

Novembre 2021 - Estrima SpA acquisisce Brieda&C Srl, società attiva nella progettazione e produzione di cabine di sicurezza per i settori agricultural, construction, maintenance e mobility, che da sempre assembla i veicoli Birò, assicurandosi la possibilità di sostenere la futura crescita delle proprie necessità produttive.

Novembre 2021 - Estrima S.p.A. acquisisce Sharbie S.r.l. - società specializzata nel servizio per la gestione dell'auto di cortesia e della movimentazione e noleggio professionale di veicoli e, indirettamente, di UPooling S.r.l. - prima piattaforma di veicoli in condivisione che unisce pooling, sharing e renting.

Dicembre 2021 - Si è concluso il processo di IPO sull'Euronext Growth Milan con il prezzo di offerta fissato in € 3,50 per azione con un controvalore complessivo di collocamento di circa € 15,0 milioni rappresentato da n. 4.285.600 azioni ordinarie.

16 dicembre 2021 - Estrima è stata ammessa alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan con inizio delle negoziazioni al 20 dicembre 2021.

*FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ANNO 2021 *

**25 gennaio 2022 – Nomina dei nuovi Amministratori Delegati delle controllate Brieda S.r.l. e Sharbie S.r.l., rispettivamente nelle persone dell'ing. Alessandro Moret e dell'ing. Pasquale Salvatore. Nomine che rappresentano un ulteriore rafforzamento della squadra manageriale di Estrima, che aveva già inserito nella propria Governance, come componenti del Consiglio di Amministrazione, due figure di assoluto rilievo nel settore della mobilità quali Giovanna D'Esposito e Sergio Mattei Savaresi.

1° febbraio 2022 – Birò sbarca a Marsiglia. Infatti, la società francese Wesk lancia il suo servizio di car sharing composto da una flotta di 50 Birò che circolerà per le strade della città della Provenza, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e della vita dei suoi cittadini.

22 febbraio 2022 – La controllata Birò France apre primo Store francese nel cuore di Parigi, nel raffinato e trendy quartiere di Marais, famoso per le boutique alla moda e lo shopping.

28 febbraio 2022 – Estrima avvia la sperimentazione della guida senza conducente sui propri mezzi in alcune vie della città di Milton Keynes, in Inghilterra, integrato nel servizio di mobilità Fetch, gestito dalla società partner Imperium Drive. L'utente potrà prenotare il Birò attraverso un'applicazione dedicata, poi il veicolo verrà consegnato sul luogo richiesto, tramite trasferimento da parte di un operatore professionale, che guida il Birò da una postazione remota, seguendo il modello solitamente utilizzato per i droni.

11 aprile 2022 – Estrima lancia sull'isola di Procida, capitale italiana della cultura nel 2022 il servizio BiròShare, entrando in prima persona nei servizi di mobilità per le persone, un settore in fortissima crescita in cui il Birò vanta caratteristiche vincenti.

26 aprile 2022 – Estrima comunica che il numero di Birò ordinati complessivamente nel primo trimestre del 2022 è cresciuto del 71% rispetto allo stesso periodo del 2021, passando da 92 a 157 unità. In Italia, Francia e Olanda, Paesi dove Estrima ha focalizzato maggiormente le risorse, la percentuale di crescita nel primo trimestre del 2022 ha superato il 100%, passando da 68 a 151 unità.

10 maggio 2022 – Estrima conclude un accordo transattivo con gli ex soci di Brieda&C S.r.l., ora controllata al 100%, per il pagamento del corrispettivo dell'acquisizione conclusa a novembre 2021.

11 maggio 2022 la Società inaugura la filiale di Parigi di Birò France, prima della serie di Birò Store che verranno aperti nelle più grandi città europee.

Ancora a maggio 2022 il MISE ha ammesso la società a fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti dell'importo massimo previsto di 500 k€, registrandone il corrispondente credito di imposta immediatamente utilizzabile.

*EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE *

**L'evoluzione della gestione, anche tenuto conto delle difficoltà derivanti dallo shortage di componentistica, soprattutto elettronica, e dall'inflazione dei costi delle materie prime e dei semilavorati, sarà focalizzata sui punti seguenti:

ingresso sul mercato in altre metropoli europee, con l'apertura di città in nuovi paesi già nei prossimi mesi; presentazione di nuove versioni ed allestimenti di Birò nei prossimi dodici mesi, così da renderlo sempre più adeguato alle esigenze dei clienti dei diversi paesi; avvio di nuovi progetti per lo sviluppo di prodotti e servizi, in particolare con l'offerta crescente di veicoli in noleggio ed usati e di nuovi servizi di assistenza e di Mobility as a Service, proseguendo il percorso avviato a Procida; adeguamento dell'organizzazione produttiva, con l'ingresso di nuove figure direttive ed il rafforzamento delle competenze nel settore dei sevizi, ottimizzando le sinergie a livello di gruppo.

*DESTINAZIONE DELLA PERDITA DI ESERCIZIO *

**Sulla base dei risultati dell'esercizio 2021, il Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima Assemblea degli Azionisti di portare a nuovo la perdita di esercizio di €941.461,17.

*CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA *

**Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria il giorno 30 giugno 2022. In ragione dell'emergenza "Covid 19", e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge 27/2020 (Decreto Cura Italia), l'Assemblea, per quanto riguarda gli azionisti, si svolgerà con l'intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

*DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE *

**Copia della Relazione Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2021, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Pordenone, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.estrima.com sezione "Investor Relations/Financial Reports" nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti" Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati al presente comunicato rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

