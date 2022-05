Estrima S.p.A., società produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, comunica di aver concluso, in data odierna, un accordo transattivo con gli ex soci di Brieda E C S.r.l. ("Brieda"), società controllata al 100% da Estrima, per il pagamento del corrispettivo dell'acquisizione conclusa in data 3 novembre 2021, come comunicato in fase di IPO. Estrima, attraverso l'acquisizione di Brieda che produce, tra gli altri, i veicoli Birò, si è assicurata la possibilità di sostenere le future necessità produttive. L'accordo transattivo prevede, tra le altre, che si concluda nel mese di maggio 2022 il pagamento della porzione di corrispettivo che risulta ancora da versare da parte di Estrima per l'acquisizione di Brieda, pari ad Euro 4.000.000, anticipatamente rispetto a quanto previsto alla data del closing dell'acquisizione. Ciò a fronte di un pagamento da parte degli ex soci di Brieda di un indennizzo risarcitorio pari ad Euro 900.000 quale riconoscimento di garanzie dovute dagli stessi ex soci ad Estrima. La conclusione di tutti gli atti formali relativi alla suddetta acquisizione permette ad Estrima di essere, pertanto, libera da ogni vincolo relativo alla società controllata anche in ottica di eventuali future operazioni straordinarie che dovessero coinvolgere la stessa.

(RV - www.ftaonline.com)