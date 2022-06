Estrima S.p.A., società produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, comunica che, nell'ambito di un processo di rafforzamento del top management aziendale, Cristina Ceccato è stata nominata Chief Financial Officer del Gruppo, assumendo la responsabilità delle aree Amministrazione, Finanza, Controllo ed Affari Societari per tutto il gruppo Nata a Pordenone e laureata in Amministrazione e Controllo Aziendale presso l'Università degli Studi di Trieste, Cristina Ceccato vanta una lunga e comprovata esperienza nel settore amministrazione e finanza. Ha iniziato la sua carriera professionale come revisore prima in Arthur Andersen e poi in Deloitte & Touche. Successivamente entra in Stargas S.p.A., dove per due anni ha ricoperto il ruolo di Finance Manager. Dal 2003 ha iniziato la carriera come Chief Financial Officer prima nel Gruppo P. Felletti Spadazzi S.p.A., proseguendo in Italiana Salotti Srl e Italiana Salotti Doo, e dal 2012 nel Gruppo RCH, successivamente Finance Director in Argus del gruppo HALMA plc e, in ultimo, in Cultiva Società Agricola Organizzazione Produttori (O.P.) Consortile a.r.l.. È stata membro del Consiglio di Amministrazione delle società VeNetWork Spa, RCH Asia e Argus Security Srl. Il Presidente di Estrima SpA, Matteo Maestri ha così commentato: "Abbiamo un piano di crescita molto ambizioso e lo stiamo rispettando. Ma per i nostri grandi obiettivi serve un team al vertice molto competente e molto committed. Cristina, con la sua grande energia e la sua vasta esperienza, garantirà che ogni piccolo passo del nostro grande percorso sarà ancor più accuratamente programmato e monitorato."

