Secondo gli strategist di Citi l'euro scenderà alla pari con il dollaro Usa se non finirà la crisi del gas innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

di Financial Trend Analysis

Secondo gli strategist di Citi l'euro scenderà alla pari con il dollaro Usa se non finirà la crisi del gas innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. La valuta europea ha perso quasi il 2% martedì nei confronti del biglietto verde toccando i minimi dal dicembre 2002. Ci sono dubbi sul fatto che l'Europa abbia la capacità di importare la quantità di gas naturale liquefatto che sarebbe necessaria per compensare i flussi russi, se non dovessero tornare ai livelli normali dopo la fine del periodo di manutenzione programmata il 21 luglio. "Se i flussi tornassero quasi alla normalità, allora potremmo aspettarci di vedere una minore dipendenza dalle importazioni di gas naturale liquefatto e parte della rigidità uscire dal mercato quando gli impianti di stoccaggio europei raggiungeranno il loro obiettivo dell'80%", hanno sottolineato gli strateghi di Citi, citati da MarketWatch.

(RR - www.ftaonline.com)