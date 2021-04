[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, perfeziona oggi l'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana *("Operazione") per un corrispettivo finale di *€ 4.444 milioni.

Euronext annuncia oggi anche i risultati del 1° trimestre del 2021, trainati da una forte crescita organica nelle attività non legate al trading, dalle recenti acquisizioni e dal continuo controllo dei costi.

Stéphane Boujnah, Chief Executive Officer e Chairman del Managing Board di Euronext ha dichiarato: "La giornata odierna segna un nuovo capitolo nella storia di Euronext e dei mercati dei capitali europei. Con il perfezionamento dell'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana, Euronext concretizza la propria aspirazione di costruire la principale infrastruttura di mercato paneuropea, collegando le economie locali ai mercati globali dei capitali, a beneficio di tutti i partecipanti di mercato, attraverso tutti i mercati di Euronext.

Il Gruppo, significativamente ampliato, si colloca ora come principale piazza per la quotazione e per i mercati secondari in Europa, sia per il finanziamento obbligazionario sia per quello azionario. Inoltre, Euronext accresce il grado di diversificazione delle sue attività con nuove competenze nella negoziazione di titoli e nel clearing a reddito fisso, così come nel consolidamento di un importante CSD. Questa operazione rafforza il profilo di Euronext e migliora le sue prospettive strategiche di crescita futura.

Nel 1° trimestre del 2021, Euronext ha registrato una crescita dei *ricavi *del +5,2%, a € 249,2 milioni, grazie a una solida performance organica nelle attività non legate al trading e al contributo delle recenti acquisizioni.

Anche se il 1° trimestre del 2020 è stato un periodo senza precedenti sotto molti punti di vista, abbiamo continuato a riscontrare nel 1° trimestre del 2021 i frutti della nostra strategia di diversificazione e delle dinamiche strutturali di mercato del 2020.

Nel periodo abbiamo registrato un EBITDA margin del 59,7% nel Q1 2021 e raggiunto le sinergie previste a Oslo con un anno di anticipo e proseguito con la nostra politica di controllo dei costi.

L'*EPS adjusted *è salito del 6,3%, a 1,53 euro per azione, con i dividendi ricevuti che hanno controbilanciato i costi eccezionali legati all'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana. Oggi consolideremo i risultati del Gruppo Borsa Italiana, un evento che rappresenterà un notevole cambiamento di scala e di profilo per il Gruppo combinato. Annunceremo il nostro piano strategico combinato nel quarto trimestre del 2021".

Completamento dell'acquisizione di Gruppo Borsa Italiana

*Euronext completa oggi l'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana, previo rispetto di tutte le condizioni sospensive. Il successo dell'Operazione crea la principale infrastruttura di mercato paneuropea e la principale piazza per il mercato di capitali in Europa. Euronext ritiene che i clienti, tanto di Euronext quanto del Gruppo Borsa Italiana, trarranno vantaggio dalle maggiori dimensioni del nuovo Gruppo, dal suo business mix diversificato e dal rafforzamento delle attività di post-trade, inclusa una clearing house multi-asset.

L'Operazione posiziona saldamente Euronext come infrastruttura di mercato paneuropea leader in uno scenario europeo post-Brexit e rafforza la sua mission di finanziare l'economia reale attraverso la creazione di:

la prima piazza di quotazione in Europa, con oltre 1.870 società quotate e un totale di € 5,1 mila miliardi in termini di capitalizzazione di mercato ;

la prima piazza europea per il finanziamento dell'equity , con oltre € 63,6 miliardi raccolti nel 2020 dagli investitori per finanziare società in Europa;

la prima piazza europea per il mercato secondario , con circa € 12,2 miliardi di titoli azionari ed ETF negoziati mediamente ogni giorno , e

un operatore leader di infrastrutture post-trade, tra cui una clearing house multi-asset-class e un rilevante network di CSD europei con quasi € 6 mila miliardi di asset in custodia.

Dal punto di vista finanziario, Euronext è convinta che l'Operazione rappresenti un'interessante proposta di valore per gli azionisti.

Per l'esercizio fiscale conclusosi il 31 dicembre 2020, i ricavi e i risultati totali pro forma del Gruppo ammontano a €1,4 miliardi; l'EBITDA pro forma è pari a € 789,7 milioni e l'utile netto rettificato pro forma è pari a €497,6 milioni.

Euronext intende far leva sulle nuove competenze per migliorare ulteriormente i mercati dei capitali europei e per creare le fondamenta dell'Unione dei Mercati dei Capitali in Europa, sostenendo al contempo le economie locali. Gli investitori locali, i membri del mercato e gli emittenti di ciascun mercato all'interno di Euronext hanno accesso a una gamma significativa di investitori istituzionali attivi a livello europeo e mondiale.

L'operazione segna un significativo passo in avanti per garantire il futuro di Euronext. Espande le prospettive strategiche del Gruppo in un contesto in rapido cambiamento e ci si aspetta che porti a nuove opportunità di crescita, espansione geografica, diversificazione delle attività e innovazione dei prodotti.

Un piano di integrazione è in via di sviluppo, su diversi fronti, sotto la supervisione di un Integration Management Office, che coinvolge rappresentanti sia di Euronext sia del Gruppo Borsa Italiana. Euronext ha firmato un contratto con Aruba S. p. A. per il trasferimento del principale data center del Gruppo. Il data center avrà sede a Bergamo. La prima parte della migrazione del principale data center del Gruppo, soggetta all'approvazione delle autorità e agli aspetti operativi, è fissata per il 2022.

La migrazione è stata concepita in risposta a molteplici fattori, tra cui l'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana, la dinamica creata dalla Brexit e una forte volontà di collocare il principale data center del Gruppo in un paese in cui Euronext conduce business di grandi dimensioni.

Questa migrazione è stata pensata in modo tale da essere pronti per la migrazione dei mercati di Borsa Italiana sulla piattaforma di trading Optiq® entro il 2023.

Evoluzione della Governance e dell'azionariato

*Il 15 febbraio 2021, Euronext ha annunciato che il Consiglio di Sorveglianza del Gruppo ha nominato *Piero Novelli *come membro indipendente del Consiglio di Sorveglianza, per diventare il prossimo Presidente di Euronext N.V., previa approvazione da parte delle autorità di regolamentazione e degli azionisti.

In data odierna, *CDP Equity e Intesa Sanpaolo *diventano azionisti di Euronext N.V. attraverso la sottoscrizione di un collocamento privato rispettivamente del valore di € 5,6 milioni e di 1 milioni di azioni di nuova emissione di Euronext, per € 87,70 per azione, per un corrispettivo totale di € 579 milioni.

Sia CDP Equity sia Intesa Sanpaolo aderiscono a un accordo di proroga e modifica degli Azionisti di Riferimento di Euronext.

Ai sensi del nuovo patto parasociale, ciascuno di essi si è impegnato a non vendere o trasferire o cedere in altro modo alcuna azione ordinaria di Euronext per un periodo di tre anni , fatte salve alcune eccezioni.

Dato che CDP Equity è ora uno dei due principali Azionisti di Riferimento di Euronext con una partecipazione del 7,31% ha diritto a nominare uno dei rappresentanti degli Azionisti di Riferimento nel Consiglio di Sorveglianza di Euronext N.V.

A tal fine, il 30 marzo 2021, Euronext ha annunciato che il Consiglio di Sorveglianza ha nominato Alessandra Ferone come membro del Consiglio di Sorveglianza di Euronext N.V. in rappresentanza di CDP Equity, subordinata all'approvazione delle autorità di regolamentazione competenti e degli azionisti.

Si stima che la presenza di CDP Equity e Intesa Sanpaolo sosterrà ulteriormente le ambizioni di crescita del Gruppo facilitando l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali.

Finanziamento

*Il corrispettivo totale da pagare a London Stock Exchange Group plc ammonta a €4.444 milioni .

L'Operazione è stata finanziata attraverso:

~ € 0,3 miliardi di utilizzo di liquidità esistente;

~ € 3,7 miliardi provenienti dall'utilizzo del prestito ponte di Euronext dal valore di €4,4 miliardi; e

~ € 0,6 miliardi dal private placement a CDP Equity e Intesa Sanpaolo.

Euronext intende rifinanziare il prestito ponte attraverso:

~ € 1,8 miliardi di nuove azioni da emettere attraverso un'offerta in opzione riservata agli attuali azionisti di Euronext, come annunciato oggi ; e

~ € 1,8 miliardi di debito da emettere sui mercati del capitale di debito con scadenza a lungo termine.

Euronext si impegna a mantenere un rating di credito investment grade, con un rapporto tra il debito netto pro forma e l'EBITDA pro forma di 3,2x, al 31 dicembre 2020, che si prevede venga ridotto al di sotto di 3x entro la fine del 2022.

Euronext non prevede alcun cambiamento del pay-out del 50% dell'utile netto registrato all'interno della sua politica di distribuzione di dividendi.

In data odierna, Euronext sottoscrive anche una nuova linea di credito revolving da €600 milioni, che sostituisce quella esistente da €400 milioni e riflette l'aumento delle dimensioni del gruppo.

Solida performance nel primo trimestre del 2021

* Ricavi pari a €249,2 milioni (+5,2%) trainati da una forte crescita organica nelle attività non legate al trading e dalle recenti acquisizioni:

- I ricavi delle attività di post-trade sono aumentati a €63,2 milioni (+61,2%), per effetto soprattutto dall'aumento degli investitori retail, e del crescente contributo di VP Securities. I ricavi like-for-like a tassi di cambio costanti sono aumentati del 8,5%.

- I ricavi da listing sono aumentati a €38,8 milioni (+9,4%), grazie alla solida performance di Corporate Services, a un trimestre eccellente per nuove quotazioni e grazie alla spinta positiva del listing delle obbligazioni ESG. I ricavi provenienti dalle quotazioni like-for-like a tassi di cambio costanti sono aumentati del 8,3%.

- I ricavi degli Advanced Data Services sono aumentati a €36,5 milioni (+4,8%) trainati dalla buona performance degli indici e dei prodotti ESG. I ricavi degli Advanced Data Services like-for-like a tassi di cambio costanti sono aumentati del 4,2%.

- I ricavi da trading sono diminuiti a €96,0 milioni (-14,2%), riflettendo una flessione dei volumi di trading rispetto a un contesto di mercato eccezionale nel 1° trimestre del 2020, parzialmente compensato da una maggiore revenue capture e da una migliore quota di mercato nel cash trading. I ricavi da trading like-for-like a tassi di cambio costanti sono scesi del 15,8%.

- I ricavi non correlati ai volumi hanno rappresentato il 53% delle entrate totali del 1° trimestre del 2021 (rispetto al 44% del pari periodo dell'anno precedente) e hanno coperto il 132% delle spese operative escluse svalutazioni e ammortamenti (rispetto al 119% del pari periodo dell'anno precedente).

L'EBITDA si è attestato a €148,7 milioni (-0,9%), con EBITDA margin al 59,7% (-3,7 punti); l'EBITDA margin (like-for-like a tassi di cambio costanti) al 61,5%:

Le spese operative del Gruppo, escluse svalutazioni e ammortamenti, sono aumentate di €13,7 milioni, raggiungendo €100,4 milioni a seguito del consolidamento dei costi delle attività acquisite per €16,4 milioni, parzialmente controbilanciati dal continuo controllo dei costi.

Le spese operative like-for-like, escluse svalutazioni e ammortamenti, sono aumentate del +4,2%, principalmente a causa dei costi relativi all'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana e dei costi del personale, in particolare per il calcolo del LTI.

Le spese operative like-for-like, escluse svalutazioni e ammortamenti, sono aumentate del +4,2%, principalmente a causa dei costi relativi all'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana e dei costi del personale, in particolare per il calcolo del LTI. Le sinergie di costo run-rate stabilite per Oslo Børs VPS sono state raggiunte con un anno di anticipo rispetto alle previsioni e al di sopra del target fissato. €13,8 milioni di sinergie sono stati ottenuti da Oslo Børs VPS a fine marzo 2021, rispetto a un target di €12 milioni. Le sinergie dei costi di cassa run-rate di VP Securities ammontavano a €4,5 milioni a fine marzo 2021.

Utile netto registrato, quota del Gruppo è pari a €98,2 milioni (+2,2%):

Le componenti straordinarie si sono attestate a €3,6 milioni, derivanti principalmente dai costi relativi all'acquisizione del Gruppo Borsa Italiana.

I risultati degli investimenti in equity sono stati pari a €11,7 milioni, grazie a un dividendo ricevuto di €9,2 milioni.

Imposta sul reddito al 27,4%.

EPS adjusted a €1,53 (+6,3%).

*Highlights del Gruppo post 31 marzo 2021

* * Risultati del primo trimestre del 2021 di Borsa Italiana Group

Nel 1° trimestre del 2021, i ricavi consolidati del Gruppo Borsa Italiana si sono attestati a €124,1 milioni, stabili rispetto al 1° trimestre del 2020, trainati principalmente dalla crescita dei mercati dei capitali e dagli information services, che hanno parzialmente controbilanciato il rallentamento dei ricavi dei servizi di post-tarding e tecnologici.

Le spese operative, escluse svalutazioni e ammortamenti, sono scese a €47,2 milioni, in calo del 5,1%, ovvero €2,6 milioni rispetto al 1° trimestre del 2020, principalmente a seguito di minori costi di vendita, costi intercompany, altri costi e costi relativi al marketing nel 1° trimestre del 2021.

Di conseguenza, l'EBITDA del trimestre si è attestato a €76,8 milioni, in crescita del 3,4% rispetto al 1° trimestre del 2020, con un margine del 61,9%, in aumento di 2 punti rispetto al 1° trimestre del 2020.

Le società del Gruppo Borsa Italiana hanno adottato da oggi l'architettura del marchio Euronext, in particolare il simbolo "Pulse" condiviso da tutte le società partecipate da Euronext.

Rispecchiando il modello federale di Euronext, a partire da oggi, Borsa Italiana, Monte Titoli, CC&G, MTS e Gatelab integreranno la visual identity di Euronext all'interno del loro branding.

