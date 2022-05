Eurostoxx50 aggrappato al supporto con le unghie. L'Eurostoxx 50 ha terminato lasettimana a 3629 punti, a contatto con il supporto in quell'area dal 61,8% diritracciamento del rialzo dai minimi di marzo. Nell'intraday i prezzi si eranospinti fino a 3603 punti ma il rimbalzo prima della chiusura ha evitato, peradesso, il peggio. La violazione di area 3625/30 aumenterebbe in modoconsiderevole il rischio di proseguimento della discesa verso i minimi di marzoa 3387 punti. Conferme in questo senso verrebbero al di sotto di 3525. Dallatenuta di area 3625/30 e dalla rottura di 3775, media mobile esponenziale a 20giorni, potrebbe scaturire un nuovo tentativo di superare la resistenza dei3838 punti, lato alto del gap del 25 aprile già messo alla prova senza successoil 29 aprile. Oltre quei livelli rimarrebbe solo l'ostacolo dei 3905 punti,area di transito della linea che scende dal top del 29 marzo a 4025, a separarei prezzi dal ritorno proprio in area 4025.

(AM)