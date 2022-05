L'Eurostoxx50 ha superato venerdì con una bella accelerazione rialzista la media mobileesponenziale a 50 giorni, ora supporto a 3775, ma non si è ancora lasciato allespalle la trend line ribassista disegnata dal top di fine marzo, passante a3830. Solo sopra quei livelli sarebbe lecito iniziare a sperare nel ritorno sulmassimo del 29 marzo a 4025 punti, resistenza critica anche in ottica di medioperiodo in quanto coincidente con il 61,8% di ritracciamento del ribasso daltop di novembre 2021. Solo la rottura di questo ostacolo ricavato dallasuccessione di Fibonacci permetterebbe di considerare il rimbalzo visto daiminimi di marzo qualche cosa di più di una semplice fase correttiva destinata alasciare il posto alla ripresa del trend ribassista. Sopra 4025 l'indiceavrebbe modo di testare area 4200 almeno. Senza il superamento di 3830 (odell'ostacolo successivo, a 3900), e in caso di violazione di 3750, l'Eurostoxx50 rischierebbe di riprendere a scendere, inizialmente verso area 3600, poi, incaso di violazione di quei livelli, in area 3400.

(AM)