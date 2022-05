Eurostoxx 50, il rialzo è ancora possibile. L'indice Eurostoxx 50 si sta muovendo dal massimo del 29 marzo seguendo un canale ribassista (una coppia di linee parallele all'interno delle quali oscillano i prezzi) la cui base è stata toccata il 27 aprile, seduta dalla quale si è realizzato un rimbalzo. Il canale ha le caratteristiche di un "flag", potenziale figura di continuazione del rialzo in atto dal minimo di marzo. Una figura di continuazione è un elemento che interrompe la tendenza precedente senza invertirla. La rottura del lato alto del canale, attualmente in transito a 3920 circa, sarebbe un segnale incoraggiante in favore della ripresa del rialzo, segnale che dovrebbe poi però essere confermato anche dal superamento del massimo del 29 marzo 4025 punti. Quel massimo coincide con il 61,8% di ritracciamento del ribasso dal top di novembre 2021, un riferimento ricavato dalla successione di Fibonacci di grande importanza. Movimenti limitati al 50%/61,8% di ritracciamento sono identificabili come "correzioni", ovvero interruzioni solo temporanee della tendenza. Fino a che area 4025 non sarà alle spalle resterà il rischio che la tendenza ribassista iniziata lo scorso novembre sia stata solo messa in pausa e non invertita. Oltre area 4025 sarebbe invece possibile iniziare ad immaginare il rialzo dei prezzi verso i 4400 punti. In caso di mancato superamento di 3920, o anche di area 4025, e di discese al di sotto di 3676, minimo del 27 aprile e area di transito della media mobile esponenziale a 200 settimane, diverrebbe invece probabile il ritorno sul minimo di marzo a 3387 punti. Sotto 3355, 50% di ritracciamento del rialzo dal minimo di marzo 2020, rischio poi di test del livello successivo di ritracciamento, il 61,8%, a 3100 punti circa.

(AM - www.ftaonline.com)