Seduta di consolidamento quella di ieri per l'Eurostoxx Future, che ha fatto registrare i minimi di giornata in avvio in area 3430 per poi andare a coprire il gap lasciato aperto sul grafico orario a 3483 punti. Niente di nuovo sul fronte grafico rispetto alla seduta di venerdì, con il derivato impegnato a dare continuità al recupero avviato dai minimi di settimana scorsa e la resistenza in area 3495/3500 che per ora ne sta frenando l'ascesa. Oltre tale ostacolo via libera verso gli obiettivi a 3580/3600 circa, area critica nel medio termine. Questa mattina intanto i corsi sono apparsi di nuovo deboli tanto da scendere in prossimità dei minimi di ieri. Discese fino a 3425, 50% di ritracciamento del rialzo dai bottom di settimana scorsa, resterebbero compatibili con l'ipotesi di un nuovo spunto rialzista verso area 3500, con target intermedi a 3450 e 3470. Sotto 3425 invece via libera verso il supporto successivo in area 3395/3400, il cui cedimento decreterebbe una sorta di resa da parte del future ed il probabile affondo verso i citati minimi di settimana scorsa a 3343.

(AC - www.ftaonline.com)