Seduta priva di spunti grafici interessanti quella di ieri per l'Eurostoxx Future che dopo un timido tentativo di allungo in avvio di scambi si è posizionato per il resto della seduta nei dintorni di quota 3450.

Seduta priva di spunti grafici interessanti quella di ieri per l'Eurostoxx Future che dopo un timido tentativo di allungo in avvio di scambi si è posizionato per il resto della seduta nei dintorni di quota 3450. Il quadro grafico non ha subito variazioni di rilievo, area 3470 resta la resistenza principale nel breve termine, quella che deve essere abbattuta affinchè trovi conferme il doppio minimo in formazione da giovedì in area 3400. Il superamento dei 3470 punti avallerebbe tale ipotesi proiettando obiettivi a 3510 e più in alto a 3535 circa. Sarebbe invece il cedimento del supporto a 3417 a modificare l'impostazione positiva di brevissimo del derivato, riproponendo il test del sostegno critico a 3395/3400. La violazione di tali riferimenti andrebbe poi a rivitalizzare il trend ribassista prospettando il proseguimento della corsa verso quota 3300.

(AC - www.ftaonline.com)