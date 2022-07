L'Eurostoxx 50 ha chiuso la settimana con un saldopositivo (+1,68%) dopo che martedì i prezzi erano scesi fino a quota3357, andando a ritracciare il 50% del rialzo partito a marzo 2020. Il rimbalzoha permesso di allentare le tensioni ma non ha per il momento modificato unoscenario grafico che resta debole e soggetto a nuove ricadute.Unicaindicazione positiva, per il momento, è rappresentata dal ritorno dell'indiceal di sopra dei massimi di martedì a 3477, circostanza che sancisce di fatto ilfallimento (almeno per ora) del tentativo ribassista e la volontà dei corsi diimbastire un recupero che possa rivelarsi più duraturo. Oltre 3510 nuovo passoin avanti verso gli obiettivi a 3550 e 3600 circa, area critica nel mediotermine. Il trend ribassista tornerebbe invece a farsi preoccupante già al disotto di 3410 per un nuovo test a 3360, poi obiettivi in area 3300 e più inbasso a 3217

(AC - www.ftaonline.com)