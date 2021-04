A seguito delle dimissioni dell'amministratore delegato Roberto Siagri rese note il 24 marzo u.s., il consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A. ("Eurotech" o la "Società"), riunitosi ieri, sentito, inter alia, il comitato per le nomine e la remunerazione e con deliberazione approvata dal collegio sindacale, ha nominato per cooptazione l'Ing. Paul Chawla quale nuovo amministratore delegato della Società, attribuendogli i relativi poteri precedentemente conferiti ad interim al Presidente. A seguito della nomina quale amministratore delegato, l'Ing. Paul Chawla, che è stato cooptato ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nonché dell'art. 14 dello statuto sociale e secondo le ordinarie previsioni di legge - in assenza di candidati non eletti disponibili di cui alla lista a cui apparteneva il dott. Siagri -, si qualifica come amministratore esecutivo (non indipendente), e non entrerà a far parte di comitati endo-consiliari. Il Presidente Mapelli ha dichiarato: "Siamo lieti di aver trovato un manager con comprovate esperienze internazionali e un solido track-record nella gestione del business e nello sviluppo di strategie globali, in grado di condurre la Società in un rinnovato percorso di successo". "Sono entusiasta di rientrare in Italia dopo parecchi anni passati all'estero e contribuire con la mia esperienza internazionale alla crescita globale di questa bella realtà tecnologica made in Italy", ha dichiarato Paul Chawla, amministratore delegato di Eurotech. Nato a Londra, dopo la laurea in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Torino, ha intrapreso una brillante carriera di 27 anni nel settore della componentistica per l'industria automobilistica e dell'elettronica avanzata ricoprendo posizioni di leadership in diversi Paesi (Italia, Regno Unito, Svizzera, Germania, India, Paesi Bassi e Stati Uniti), gestendo strategie di crescita globali con business e teams internazionali, e prodotti con contenuti tecnologici di varia natura. Nel 1999 dopo tre anni al Centro Ricerche FIAT a Torino e tre in Inghilterra presso Rieter Automotive, Paul Chawla entra in Johnson Controls (società multinazionale quotata sulla borsa di NY), dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità: dallo sviluppo prodotti al business development, vendite e general management fino a diventare nel 2010 CEO di JC India. Nel 2014 approda in Sensata Technologies, società quotata leader mondiale nella produzione di sensoristica e SW per il mondo Industriale, dei Trasporti, Healthcare, Aerospace ed Energia, inizialmente nel ruolo di Amministratore Delegato Europa & Latin America per poi diventare responsabile a livello globale del business automotive nel 2018, dove ha ridisegnato la strategia di sviluppo e la crescita per linee esterne, implementando un modello organizzativo agile, veloce e orientato all'innovazione. Il curriculum vitae integrale di Paul Chawla, che ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dello statuto vigente resterà in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti, è disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.eurotech.com (Sezione Investitori / Informazioni aziendali). Alla data odierna, sulla base delle informazioni a disposizione di Eurotech, Paul Chawla possiede n. 35.450 azioni della Società. Nell'ambito della remunerazione dell'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione ha tra l'altro deliberato che provvederà ad attribuire al medesimo, ferma restando la necessaria approvazione assembleare ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. n. 58/1998, un compenso variabile di lungo termine, da corrispondersi sulla base di un piano di performance shares basato su azioni ordinarie della Società. I termini e condizioni dettagliati del predetto piano di incentivazione azionaria saranno resi noti una volta intervenuta l'approvazione, ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, del relativo documento informativo in vista della prossima assemblea degli azionisti.

