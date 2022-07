Secondo quanto comunicato dall'Eurostat, in giugno il tasso d'inflazione è salito all'8,6% annuo in Eurozona dall'8,1% di maggio (7,4% in marzo e aprile), in linea con la lettura preliminare.

Secondo quanto comunicato dall'Eurostat, in giugno il tasso d'inflazione è salito all'8,6% annuo in Eurozona dall'8,1% di maggio (7,4% in marzo e aprile), in linea con la lettura preliminare. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,8% come in maggio (0,6% in aprile), anche in questo caso in linea con il dato flash. L'inflazione core si è invece attestata al 3,7% annuo (3,8% in maggio) e sullo 0,2% sequenziale (0,5% la precedente lettura).

(RR - www.ftaonline.com)