Ulteriore frenata per l'attività manifatturiera in Eurozona, che si conferma comunque per il ventiduesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. L'indice Pmi S&P Global dell'Eurozona è infatti sceso in aprile a 55,5 punti dai 56,5 punti di marzo (57,0 punti in febbraio), sopra però ai 55,3 punti della lettura preliminare. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

