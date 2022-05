Secondo quanto comunicato dalla Banca centrale europea, in aprile la massa monetaria M3 è salita del 6,0% annuo, contro il 6,3% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a febbraio e marzo (6,4% in gennaio).

Secondo quanto comunicato dalla Banca centrale europea, in aprile la massa monetaria M3 è salita del 6,0% annuo, contro il 6,3% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a febbraio e marzo (6,4% in gennaio). I prestiti erogati nel settore privato sono invece aumentati del 4,5% annuo come in marzo (4,4% in febbraio).

(RR - www.ftaonline.com)