Secondo quanto comunicato dall'Eurostat, in aprile l'indice dei prezzi alla produzione è rimbalzato in Eurozona del 37,2% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 36,8% di marzo (e al 31,5% di febbraio) ma sotto al 38,5% del consensus.

Secondo quanto comunicato dall'Eurostat, in aprile l'indice dei prezzi alla produzione è rimbalzato in Eurozona del 37,2% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 36,8% di marzo (e al 31,5% di febbraio) ma sotto al 38,5% del consensus. Su base sequenziale i prezzi alla produzione sono invece saliti in Europa dell'1,2% contro il 5,3% precedente (1,1% in febbraio) e il 2,3% stimato dagli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)