di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato da Sentix Group (società di ricerca con base a Francoforte), in giugno il Sentix Investor Confidence è salito in Eurozona a -15,8 punti da -22,6 punti di maggio (-18,0 punti in aprile), quando si era attestato sul livello più basso dal giugno 2020 (-24,8 punti).