Secondo quanto comunicato dallo Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (Zew, Centro europeo per la ricerca economica con sede a Mannheim), l'indice che misura le aspettative degli esperti sull'andamento dell'economia in Eurozona nel successivo semestre ha registrato in maggio un moderato recupero a -29,5 punti da -43,0 punti di aprile (-38,7 punti in marzo).