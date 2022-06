In maggio l'indice Pmi S&P Global dei servizi cala a 56,1 punti in Eurozona dai 57,7 punti di aprile (55,6 punti in marzo), contro i 56,3 punti della lettura preliminare diffusa lo scorso mese.

In maggio l'indice Pmi S&P Global dei servizi cala a 56,1 punti in Eurozona dai 57,7 punti di aprile (55,6 punti in marzo), contro i 56,3 punti della lettura preliminare diffusa lo scorso mese. Il Pmi Composite, che combina l'indice dei servizi con quello del manifatturiero, scende invece a 54,8 punti dai 55,8 punti precedenti (54,9 punti in marzo), contro i 54,9 punti del dato flash.

