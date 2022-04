Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 21 aprile 10:10 Evans (Fed) predica prudenza in aumento del costo del denaro Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

Charles Evans, president della Federal Reserve (Fed) di Chicago, anche se in precedenza si era dichiarato non contrario a un rialzo dei tassi d'interesse Usa di 50 punti base, predica prudenza sul percorso di aumento del costo del denaro che dovrà tenere l'istituto centrale di Washington. "Penso che il tempismo per come sta rispondendo la politica monetaria debba essere ragionato anche se attualmente stiamo registrando un'inflazione molto elevata", ha dichiarato nel corso di un intervento virtuale al Peterson Institute for International Economics, citato da Reuters. Evans ha sottolineato che sarà fondamentale valutare se i fattori straordinari che spingono al rialzo l'inflazione inizieranno a diminuire mentre i tassi saranno alzati. (RR - www.ftaonline.com)

