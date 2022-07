Exor annuncia di aver completato la vendita di PartnerRe, riassicuratore globale, a Covéa per un corrispettivo totale in contanti di $ 9,3 miliardi (circa € 8,6 miliardi). Questo si basa su un valore del patrimonio netto consolidato dei soci ordinari di 7,3 miliardi di dollari al 31 dicembre 2021. L'acquisizione di PartnerRe da parte di Covéa rafforza lo sviluppo di PartnerRe come grande impresa del proprio settore grazie all'aumento significativo di scala e di solidità patrimoniale che l'adesione a un istituto finanziario più grande porta e il valore che rappresenta per i suoi clienti. Come precedentemente annunciato Exor e Covéa continueranno la loro collaborazione dopo il completamento della transazione. A proposito di Exor Exor è la holding diversificata controllata dalla famiglia Agnelli. Da oltre un secolo, Exor ha costruito grandi aziende ed effettuato investimenti di successo in tutto il mondo con una cultura che unisce spirito imprenditoriale e disciplina finanziaria. Con un Net Asset Value di oltre 26 miliardi di euro, il suo portafoglio è composto principalmente da società di cui Exor è il maggiore azionista: Ferrari, Stellantis, CNH Industrial, Juventus FC, Gruppo Iveco, The Economist, GEDI Gruppo Editoriale e SHAN XIA.

(GD - www.ftaonline.com)