Il Consiglio di Amministrazione di expert.ai, società quotata all'Euronext Growth Milan – leader nel mercato dell'intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale –, riunitosi in data odierna, ha deliberato la nomina dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione avendo verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza e degli ulteriori requisiti di legge in capo agli stessi. In particolare, il Comitato per il Controllo sulla Gestione risulta composto dai seguenti Consiglieri Indipendenti: ? Paola Alessandra Paris; ? Stefano Pedrini; ? Cecilia Garattini. I curricula dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono disponibili sul sito internet della società, sezione Investor Relations, Corporate Governance. (GD - www.ftaonline.com)

