Fineco guadagna il 7,2% a 11,08 euro ma nell'intraday si è spinto fino a 11,205 euro. La discesa dello spread Btp Bund al di sotto dei 220 punti base e quella del rendimento del Btp a 10 anni al di sotto del 4% hanno messo le ali ai piedi ai bancari. Alle 11 è iniziato a Francoforte il meeting straordinario del board della banca centrale per discutere della frammentazione dell'obbligazionario dell'area euro. Fineco è reduce da un brutto segnale ribassista, la violazione il 13 giugno a 10,80 del 61,8% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020. Il rimbalzo delle ultime ore è pertanto significativo ma da solo non basta per adesso a negare quella indicazione preoccupante. Già una chiusura di seduta oltre area 11 fornirebbe un primo indizio in favore di una estensione del rimbalzo, target a 11,77, minimo di marzo, poi a 12,20 euro. Sotto area 10,50 atteso invece un nuovo test dei minimi di martedì a 10,17 euro.

(AM - www.ftaonline.com)