Exxon Mobil ha annunciato di avere raggiunto l'accordo per vendere le sue attività nel gas nel Nord del Texas a Bkv Corporation per 750 milioni di dollari, cui andranno ad aggiungersi futuri pagamenti basati sui corsi del combustibile fossile. Bkv, che ha base a Denver (in Colorado), è controllata a maggioranza dalla thailandese Banpu ed è tra i maggiori operatori nel gas del Barnett Shale, area nei pressi di Fort Worth in cui si trovano anche gli asset di Exxon. Il titolo Exxon ha chiuso in rialzo dello 0,54% la seduta di giovedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)