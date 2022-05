Exxon Mobil ha annunciato di avere raggiunto l'accordo per vendere la sua divisione in Romania che si occupa di upstream nel gas a Romgaz (maggiore produttore di combustibile fossile del Paese dell'Est d'Europa) per oltre 1 miliardo di dollari.

Exxon Mobil ha annunciato di avere raggiunto l'accordo per vendere la sua divisione in Romania che si occupa di upstream nel gas a Romgaz (maggiore produttore di combustibile fossile del Paese dell'Est d'Europa) per oltre 1 miliardo di dollari. La big oil Usa era attiva in Romania dalla fine del 2008, quando aveva acquisito un interesse nel giacimento di Neptun Deep, nelle acque profonde del Mar Nero. Exxon ha chiuso in rialzo del 2,06% la seduta di martedì al Nyse.

