Fabilia Group, catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana quotata all'Euronext Growth Milan specializzata nell'offerta di vacanze esclusive per famiglie con bambini, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, rende noto che il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Mattia Casadio ha rassegnato le proprie dimissioni in data 31 maggio 2022, dopo che ieri è risultato l'unico astenuto nell'adunanza del Consiglio per l'approvazione del progetto del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, motivandole con il venir meno del rapporto di reciproca fiducia espressogli anche nel corso di tale Consiglio. Al riguardo, la Società fa in ogni caso presente che si tratta di dimissioni che risultano in realtà superate dal momento che il CdA, come il Collegio Sindacale, è in scadenza di mandato e che nell'Assemblea prevista per il giorno 29 giugno p.v. saranno comunque nominati i nuovi organi societari. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, il dott. Mattia Casadio possiede 1.607.000 azioni di Fabilia Group, tramite la società FI2 S.r.l. a lui riconducibile, pari al 26,43% del capitale sociale.

