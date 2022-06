Fairfax Financial Holdings cede il pet insurance a Jab Holding per 1,4 miliardi di dollari. L'accordo prevede che la holding del Lussemburgo (attiva in particolare nel comparto del caffè a partire dalla creazione della joint venture Jacobs Douwe Egberts in Europa nel 2015) rilevi tutti gli interessi in Crum & Forster Pet Insurance Group (C&F Pet) e Pethealth per 1,15 miliardi in contanti (e 250 milioni in titoli). Da parte sua Fairfax realizzerà un investimento di 200 milioni nel fondo Jcp V di Jab Holding, diventandone partner. Successivamente all'operazione si stima che entro il 2023 la piattaforma globale di assicurazione per animali domestici di Jab avrà premi lordi e ricavi da servizi sanitari per oltre 1,2 miliardi di dollari, con più di 2,1 milioni di polizze attive.

