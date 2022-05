Facendo seguito al comunicato diffuso in data 11 maggio 2022 ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, Green BidCo S.p.A. (l'"Offerente") precisa che, esercitando il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), l'Offerente adempirà altresì all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, avente ad oggetto le rimanenti n. 14.961.910 azioni, pari al 4,589% del capitale sociale di Falck Renewables S.p.A. (l'"Emittente"), dando pertanto corso ad un'unica procedura ai sensi dell'art. 50- quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti (la "Procedura Congiunta"), la quale avrà efficacia in data 18 maggio 2022, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta presso Intesa Sanpaolo S.p.A.

