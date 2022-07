Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, annuncia di aver siglato, in data 30 giugno 2022, l'accordo di collaborazione in esclusiva con YouHealthy, portale della società Optima Italia S.

Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, annuncia di aver siglato, in data 30 giugno 2022, l'accordo di collaborazione in esclusiva con YouHealthy, portale della società Optima Italia S.p.A., per l'offerta del servizio di telemedicina sul sito di e-commerce specializzato www.farmacosmo.it. La telemedicina, e più in generale l'offerta di servizi sul sito, rappresenta uno degli obiettivi strategici di Farmacosmo, annunciati già in fase di IPO.

Attraverso la partnership, la Società conferma il proprio impegno nello sviluppo di nuovi servizi digitali e integra l'intera catena di vendita e assistenza di beni e servizi, consentendo ai clienti e ai loro familiari di beneficiare di un'esperienza basata su approccio diretto e personalizzato.

In particolare, con il servizio di telemedicina, i clienti potranno accedere a un servizio che offre, tra l'altro, la possibilità di contattare, per sé e per ulteriori 4 componenti del proprio nucleo familiare, sia dall'Italia che dall'estero, telefonicamente o in videochiamata, a tutte le ore e 365 giorni l'anno, un medico generico per un consulto sanitario. Il servizio, prezioso riferimento per la prevenzione, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti, conferma quanto annunciato in fase di quotazione e, in particolare, la mission di Farmacosmo di creare un ecosistema digitale onnicomprensivo dedicato alla salute e al benessere. Il servizio sarà attivo nei prossimi giorni.

Fabio de Concilio, Amministratore Delegato di Farmacosmo, ha commentato: "Siamo soddisfatti di aver sottoscritto questa partnership, che ci permette di offrire ai nostri clienti, in esclusiva di canale, un servizio di telemedicina attivo in qualunque orario e giorno, per essere, sempre di più, un riferimento globale per tutto ciò che riguarda la cura di sé. Guidati dall'obiettivo di garantire un servizio altamente specializzato e sicuro, lavoriamo costantemente per offrire un luogo virtuale nel quale gli utenti possano sentirsi protetti, dalle descrizioni esaustive dei prodotti ai farmacisti disponibili a rispondere a ogni quesito, dalla navigazione ai pagamenti protetti da protocolli di sicurezza digitale, per arrivare al customer care che offre assistenza anche nel post vendita.

Grazie alla partnership con YouHealthy, saremo in grado di offrire ai clienti anche la sicurezza di poter contattare un medico in ogni momento, per ricevere assistenza anche nei giorni festivi o di notte, per chiarire ogni dubbio legato al loro quadro clinico. Dunque, proseguiamo la nostra strategia di sviluppo, a conferma di quanto annunciato in fase di quotazione per garantire agli utenti un'esperienza a 360°".

Inoltre, attraverso una specifica APP, gli utenti avranno la possibilità di accedere all'Healthy Book, una cartella medica online che permette di registrare parametri vitali e archiviare dati e immagini di esami specialistici, nonché ricevere assistenza in caso di Alert Medico, prenotare visite e richiedere il trasporto in ambulanza, in caso di ricovero. La partnership, inoltre, prevede anche la possibilità di acquistare il "Test DNA", l'analisi predittiva che consente di scoprire e monitorare i fattori esterni che interferiscono con il DNA, ricevendo informazioni utili su alimentazione, esercizio fisico, salute, nutrizione e metabolismo dei farmaci.

I servizi di telemedicina e del 'Test del DNA', che la Società intende offrire sul proprio sito, permetteranno a Farmacosmo di diversificare i ricavi nel proprio modello di business grazie all'inserimento di una componente commissionale. Il settore della telemedicina, secondo i dati forniti da Statista, è cresciuto notevolmente negli ultimi anni e si prevede possa crescere ulteriormente in futuro. Il valore del mercato globale della telemedicina ammontava a circa 50 miliardi di dollari nel 2019 ed è stimato possa raggiungere i 460 miliardi di dollari entro il 2030.

(GD - www.ftaonline.com)