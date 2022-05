Farmacosmo S.p.A. ("Società", "Farmacosmo"), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty,sulla base di quanto comunica che, in data odierna illimity Bank S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ha esercitato parzialmente l'Opzione Greenshoe per n. 1.000.941 azioni ordinarie di Farmacosmo. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari ad Euro 2,25 per azione – corrispondente al prezzo di offerta stabilito nell'ambito del Collocamento Istituzionale – per un controvalore complessivo pari a Euro 2.252.117,25. Contestualmente al regolamento dell'opzione avverrà anche la di restituzione ai soci di n. 332.379 azioni Farmacosmo oggetto di prestito ai sensi dell'Opzione di Over-allotment. A seguito dell'esercizio parziale dell'opzione Greenshoe, il flottante di Farmacosmo sul mercato risulta pari al 29,56%. Il capitale sociale di Farmacosmo sarà rappresentato da n. 37.555.540 azioni (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.