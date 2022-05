Farmacosmo S.p.A. ("Società", "Farmacosmo"), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, coerentemente con quanto rappresentato nell'ambito del Documento di Ammissione, rende nota la nomina di Paolo Cimmino quale Chief Financial Officer della Società con efficacia dalla data odierna. Il rafforzamento del key management con soggetti dotati di adeguate competenze e comprovata esperienza rientra nel più complessivo perseguimento della strategia da parte della Società, che nel primo trimestre dell'anno ha mostrato incrementi high double digit su ricavi e principali KPI di business. Nato nel 1989, Paolo Cimmino ha perfezionato gli studi specialistici in Banking & Finance presso l'Università Cattolica di Milano, ricoprendo successivamente ruoli in ambito finance transformation, strategic planning e investor relations management in primarie istituzioni bancarie, assicurative e di consulenza. Fabio de Concilio, Amministratore Delegato di Farmacosmo: "Il contributo di Paolo Cimmino sarà rilevante per supportare la Società nel suo percorso di crescita per linee interne ed esterne, nella definizione e nel monitoraggio delle decisioni strategiche future". Paolo Cimmino: "Dopo diverse esperienze in ambito consulting, banking e insurance sono entusiasta di entrare a far parte di Farmacosmo. Una squadra giovane e ambiziosa, alla quale mi onoro di contribuire da subito, che negli ultimi anni ha sperimentato una crescita ripida, con numeri di assoluta eccellenza per il settore e mantenendo forte l'ispirazione ai principi ESG".

