Farmacosmo S.p.A. ("Società", "Farmacosmo"), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha preso visione di taluni dati gestionali (ricavi e principali KPI di business), non sottoposti a revisione contabile, al 30 giugno 2022. Il secondo trimestre è stato particolarmente significativo per Farmacosmo, rafforzando il trend del primo trimestre 2022 attraverso una crescita esclusivamente organica: i ricavi complessivi si attestano a oltre 32 milioni di euro in crescita del 22% anno su anno, con un contributo del trimestre di circa 14,3 milioni di euro in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il portale farmacosmo.it si conferma solido con tutti i KPI in miglioramento anno su anno. Il numero di ordini cresce significativamente attestandosi a circa 228 mila, in crescita del 28% rispetto al primo semestre dell'anno precedente, con un contributo significativo del canale retail in crescita nel semestre del 35%. La crescita del numero di ordini è supportata nel semestre da un aumento del 26%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del numero dei clienti. Significativo l'incremento dei clienti fidelizzati che crescono rispettivamente nel semestre e nel trimestre del 43% e del 41% rispetto allo stesso periodo del 2021, confermando la costante fiducia e fedeltà della base clienti di Farmacosmo. Il conversion rate di Farmacosmo nel secondo trimestre si attesta a circa il 4%, in continua progressione e in forte aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+27%), dimostrando ancora una volta l'efficacia della strategia di marketing e dalla customer journey che ancora non beneficiano delle numerose iniziative intraprese successivamente alla quotazione di fine marzo 2022. Nel corso del secondo trimestre 2022 Farmacosmo ha conseguito inoltre importanti obiettivi strategici. È stata infatti siglata la partnership in esclusiva con il portale YouHealthy per l'offerta del servizio di telemedicina sul portale www.farmacosmo.it. La telemedicina, e più in generale l'offerta di servizi "digitali" sul sito, rappresenta uno degli obiettivi strategici di Farmacosmo, annunciati già in fase di IPO. Fabio de Concilio, Amministratore Delegato di Farmacosmo, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel secondo trimestre: tutti i KPI sono in netto miglioramento rispetto all'anno scorso, confermando la traiettoria di crescita della Società e delle scelte strategiche intraprese. Stiamo lavorando alla realizzazione del Piano Industriale e la nostra solida dotazione di liquidità - frutto dei proventi raccolti in fase di quotazione e da una posizione finanziaria netta positiva (cassa) già precedente all'IPO - ci permetterà di accelerare il trend di crescita organica espresso in questi mesi. L'integrazione del servizio di telemedicina sul nostro portale è solo la prima novità messa a disposizione dei nostri utenti. Siamo costantemente concentrati su linee di crescita che possano dare un'ulteriore spinta alla crescita del valore offerto all'utente e dunque alla Società."

Modifica Calendario Eventi Societari

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna la modifica del calendario degli eventi societari relativi all'anno corrente, anticipando l'approvazione della relazione finanziaria semestrale del 30 giugno 2022 – originariamente prevista in data 23 settembre 2022 – al 16 settembre 2022.

