Fase cruciale per lo S&P500: l'indice si è spinto con il massimo di venerdì a 4012 a testare il 38,2% di ritracciamento del ribasso dal top di fine marzo, resistenza praticamente coincidente anche con il lato alto del gap ribassista del 10 giugno e del canale crescente disegnato dal minimo di giugno. Fino a che il limite superiore del canale non verrà superato resterà alto il rischio che lo stesso si possa dimostrare un "flag", una figura di continuazione del ribasso precedente. Se i prezzi dovessero riprendere a scendere senza superare area 4030 potrebbero puntare verso la base del canale, passante a 3755 punti, poi la violazione di quei livelli metterebbe a rischio la tenuta del supporto a 3637 punti, minimo del 17 giugno, aprendo la strada a movimenti in area 3400 almeno. Sopra 4030 invece il quadro grafico risulterebbe più disteso, anche se servirebbe poi il superamento di area 4150 per poter parlare di prospettive di crescita anche nel medio termine.

(AM)