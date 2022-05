Fastly ha toccato un rimbalzo del 13% in intraday al Nyse, dopo che il fornitore di servizi cloud di San Francisco ha annunciato il takeover di Glitch, piattaforma per sviluppatori con oltre 1,8 milioni di utenti.

di Financial Trend Analysis

Fastly ha toccato un rimbalzo del 13% in intraday al Nyse, dopo che il fornitore di servizi cloud di San Francisco ha annunciato il takeover di Glitch, piattaforma per sviluppatori con oltre 1,8 milioni di utenti. Fastly ha poi chiuso in rally del 9,39% la seduta.

